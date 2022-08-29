Глава МАГАТЭ объявил о выезде миссии агентства на Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил, что миссия агентства с ним во главе выехала на Запорожскую АЭС. Он рассчитывает, что эксперты уже на этой неделе прибудут на станцию.

"Этот день настал. МАГАТЭ уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего на Украине и в Европе ядерного объекта. Горжусь, что возглавил эту миссию, которая приедет на ЗАЭС на этой неделе", - написал Гросси в Twitter.

Между тем, сегодня город Энергодар, в котором находится станция, сегодня вновь подвергся обстрелам.

Ранее Гросси, а также президент Франции Эммануэь Макрон заявляли, что и Россия, и Украина дали гарантии безопасности для визита на станцию миссии МАГАТЭ.