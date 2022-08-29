29 Августа 2022
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Александр Васильев, Алексей Бушмаков (2022) | Фото: Накануне.RU

Экс-охранник "Ельцин-центра" получил обязательные работы за порчу картины из Третьяковской галереи

Суд в Екатеринбурге назначил наказание бывшему охраннику "Ельцин-центра" Александру Васильеву, который разрисовал картину ученицы Малевича "Три фигуры". На оглашение приговора подсудимый не явился.

Напомним, полотно из коллекции Третьяковской галереи "Три фигуры" (1932-1934 годов) художницы Анны Лепорской экспонировалось на выставке "Мир как беспредметность" в "Ельцин-центре" с ноября 2021 года. Стоимость картины на тот момент оценивалась в 75 млн руб. 63-летний охранник во время одного из дежурств достал ручку и подрисовал глазки фигурам на работе художницы. После этого он исчез и несколько дней не выходил на связь с коллегами. Сам Васильев объяснил следователям, что пририсовать глазки его сподвигли подростки. Стоимость реставрационных работ оценили в 250 тыс. руб.

Сегодня Верх-Исетский районный суд вынес свой приговор: мужчина получил 180 часов обязательных работ. Помимо этого, Васильеву назначены принудительные меры медицинского характера амбулаторно. Это значит, что пенсионер будет приходить к специалисту и получать от него препараты для приема дома. Сам же Александр Васильев, как и его адвокат Алексей Бушмаков, на оглашение приговора не явились.

Испорченная картина ученицы Малевича "три фигуры"(2022)|Фото: скриншот с youtube-канала "Вечерний Ургант"

Последний ранее настаивал на прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа в размере до 20 тыс. руб. Для этого, как считает защита, были все основания: Васильев выплатил Третьяковской галерее 5 тыс. руб., принес извинения по электронной почте, а также имеет вклад с достаточным количеством средств для выплаты штрафа. Напомним, что это все критерии, на которых настаивало гособвинение на первом заседании. Однако даже когда на втором заседании все условия были выполнены, обвинение все же настояло на рассмотрении ситуации в рамках уголовного дела и назначении обязательных работ. Гособвинитель отметил, что у пенсионера может не быть денег для оплаты штрафа, а также то, что факт получения извинений Третьяковской галереей не подтвержден.

Интересно, что в истории никак не фигурировала охранная компания, нанявшая человека, состоящего на учете у психиатра: пенсионер работал без трудового договора. Именно ЧОП направил Васильева в тот день подменить другого охранника, но, по словам Бушмакова, привлечь компанию к делу будет нецелесообразно, поскольку ответственность за действия пенсионера лежит только на нем. Руководство ЧОПа также никаких претензий к бывшему сотруднику не имеет.

Теги: картина, суд, приговор, Екатеринбург



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