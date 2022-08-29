В Челябинской области грузовой поезд врезался в автомобиль

В Челябинской области грузовой поезд столкнулся с автомобилем. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Авария произошла 28 августа на 81 км перегона Шартымка-Учалы. Лада Веста столкнулась с грузовым поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде. В результате ДТП пострадала женщина, которая находилась в автомобиле. Ее госпитализировали.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.