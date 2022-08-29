29 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Озеро Шарташ в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Аномальный август: последний месяц лета в Екатеринбурге стал одним из самых теплых в истории

Август в Екатеринбурге в этом году стал одним из самых теплых за всю историю.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, средняя температура (плюс 20,5) была на 4 градуса выше нормы. Вместе с тем, в прошлом году конец последнего месяца лета был еще жарче: с 19 по 25 августа воздух прогревался выше 30 градусов. В эти дни синоптики зафиксировали сразу пять температурных рекордов за всю историю наблюдений – в том числе, трижды столбики термометров преодолевали 35-градусную отметку.

Что касается наступившей недели, днем 28-29 августа в Екатеринбурге будет плюс 27-30 градусов. 30 числа столбики термометров покажут 24-26 выше нуля. В понедельник существенных осадков не ожидается, а во вторник и среду вероятны кратковременные дожди.

В последние дни рабочей недели, по предварительным прогнозам, дневная температура будет находиться в районе 25-градусной отметки. А в субботу уже резко похолодает – до плюс 14.

Напомним, ранее в свердловском МЧС призывали уральцев оставаться дома из-за аномальной жары.

Теги: август, жара, синоптики, Екатеринбург



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