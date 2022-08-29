В России уже подорожавший на 50% кофе будет стоить ещё больше

Проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России, рост может составить около 30%.

"Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15%, а в России – на 30%. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году", - рассказал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.

По его словам, первый удар по урожаю кофе пришелся именно на Колумбию и Латинскую Америку в целом, а это регионы, где выращивается арабика".

"Это связано как c засухой, так и заболеваниями деревьев. Поэтому центр выращивания кофе переместился во Вьетнам: там деревья, в отличие от той же Колумбии, пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведёт к удорожанию кофе во всем мире", - сказал эксперт.

Например, робуста сейчас уже во Вьетнаме стоит в опте больше двух долларов за килограмм.

"Надо понимать, что отличие розницы в том, что там уже обжаренный кофе – причём, в разных странах по различным методикам, также накладывается маркетинг, упаковка и логистика. В переводе на рубли стоимость пачки 1 кг выходит уже 1 тыс. руб.", - рассказал Чарный.

Напомним, ранее стало известно, что средняя цена упаковки кофе в России за год выросла примерно на 50% (речь о розничных магазинах). С 1 по 20 августа 2022 г. средний ценник в магазинах был 390 руб., это на 44% больше, чем за тот же период 2021 г. В онлайн-магазинах рост составил 48%, теперь пачка кофе стоит в среднем 598 руб. Это данные исследования ЮKassa и "Чек Индекс".