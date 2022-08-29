В России уже подорожавший на 50% кофе будет стоить ещё больше

29 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России Москва
Кофе в магазине (2022) | Фото: Накануне.RU

В России уже подорожавший на 50% кофе будет стоить ещё больше

Проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России, рост может составить около 30%.

"Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15%, а в России – на 30%. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году", - рассказал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.

По его словам, первый удар по урожаю кофе пришелся именно на Колумбию и Латинскую Америку в целом, а это регионы, где выращивается арабика".

"Это связано как c засухой, так и заболеваниями деревьев. Поэтому центр выращивания кофе переместился во Вьетнам: там деревья, в отличие от той же Колумбии, пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведёт к удорожанию кофе во всем мире", - сказал эксперт.

Например, робуста сейчас уже во Вьетнаме стоит в опте больше двух долларов за килограмм.

"Надо понимать, что отличие розницы в том, что там уже обжаренный кофе – причём, в разных странах по различным методикам, также накладывается маркетинг, упаковка и логистика. В переводе на рубли стоимость пачки 1 кг выходит уже 1 тыс. руб.", - рассказал Чарный.

Напомним, ранее стало известно, что средняя цена упаковки кофе в России за год выросла примерно на 50% (речь о розничных магазинах). С 1 по 20 августа 2022 г. средний ценник в магазинах был 390 руб., это на 44% больше, чем за тот же период 2021 г. В онлайн-магазинах рост составил 48%, теперь пачка кофе стоит в среднем 598 руб. Это данные исследования ЮKassa и "Чек Индекс".

Теги: Кофе, стоимость, рост



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.08.2022 11:08 Мск Кофе в России подорожал за год почти на 50%


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети