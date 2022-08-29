29 Августа 2022
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Армия и ВПК Украина
МиГ-29, украинская авиация, украинский военный самолет (2014) | Фото:

Военные РФ фактически ликвидировали квалифицированный летный состав ВВС Украины, - СМИ

ВКС и ПВО России в ходе специальной военной операции фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Так, согласно его данным, ликвидированы благодаря действиям военнослужащих ВС РФ все экипажи самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25.

При этом, добавил источник, западные поставки Киеву боевых самолетов производства СССР, вероятно, так и останутся на уровне обещаний.

Кроме того, летчики, согласившиеся по контракту пойти в ВСУ из Польши и других стран Европы, уже либо находятся в больнице, либо погибли, а желающих придти им на смену нет.

Утверждается, что сейчас Пентагон набирает для Украины афганских летчиков, которые сбежали в США год назад. Обучение проходит в Калифорнии. После этого планируется перебросить их через Польшу на Украину.

В июле Начальник штаба военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз Браун допустил, что Запад может в скором времени предоставить Украине истребители.

По его словам, речь может идти как об американских истребителях, так и о самолетах европейских оборонных концернов, в том числе о шведских Gripen и французских Rafale.

Теги: летный состав ВВС Украины, ВКС РФ, летчики



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