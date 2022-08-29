29 Августа 2022
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Экономика В России
Экспорт, Импорт (2018) | Фото: ВладТайм

Параллельный импорт могут продлить на 2023 год

Продавцы в России попросили продлить параллельный импорт на 2023 год.

Письмо об этом готовит ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, "Яндекс.Маркет", "М.Видео" и другие сети). Его направят в Минпромторг. Как заявил глава организации Артем Соколов, "параллельный импорт работает, он важен и нужен".

Отмечается, что если данный механизм не продлить, то в рознице будет не хватать ряда товаров. А с помощью параллельного импорта россияне могут получить фактически любую продукцию, несмотря на введенные в отношении России ограничительные меры.

Соколов отметил, что компании закупают подлинную, оригинальную продукцию. Она проходит все обязательные контрольные проверки и таможенные процедуры.

В Минпромторге изучат предложение после его получения. В Федеральной антимонопольной службе напомнили, что продлить действие режима можно только по решению правительства РФ, сообщают "Известия".

Напомним, в России могут включить ряд алкогольных брендов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту. После ухода алкогольных компаний западных стран с российского рынка ассортимент напитков под их брендами начал активно сокращаться.

Теги: импорт, Минпромторг



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