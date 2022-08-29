Параллельный импорт могут продлить на 2023 год
Продавцы в России попросили продлить параллельный импорт на 2023 год.
Письмо об этом готовит ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, "Яндекс.Маркет", "М.Видео" и другие сети). Его направят в Минпромторг. Как заявил глава организации Артем Соколов, "параллельный импорт работает, он важен и нужен".
Отмечается, что если данный механизм не продлить, то в рознице будет не хватать ряда товаров. А с помощью параллельного импорта россияне могут получить фактически любую продукцию, несмотря на введенные в отношении России ограничительные меры.
Соколов отметил, что компании закупают подлинную, оригинальную продукцию. Она проходит все обязательные контрольные проверки и таможенные процедуры.
В Минпромторге изучат предложение после его получения. В Федеральной антимонопольной службе напомнили, что продлить действие режима можно только по решению правительства РФ, сообщают "Известия".
Напомним, в России могут включить ряд алкогольных брендов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту. После ухода алкогольных компаний западных стран с российского рынка ассортимент напитков под их брендами начал активно сокращаться.