СМИ: Центробанк поспорил с Минфином о бюджетном правиле

Базовые цена нефти - $60/барр. и объем добычи в 9,5 млн барр./сутки в предложенных Министерством финансов России параметрах нового бюджетного правила завышены.

Так считают аналитики Центробанка России. Об этом говорится в новом обзоре "Модификация бюджетного правила: от консерватизма к мягкости". В своем обзоре аналитики регулятора, критикуя параметры правила, ссылаются на публикации СМИ. Эксперты считают схему рабочей, но лишь при условии слабого рубля

Официально новая концепция бюджетного правила не представлена. Минфин отвечает, что она в проработке. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее отвечала уклончиво, заявив, что есть разные предложения, сообщают "Ведомости".

Напомним, Министерство финансов России готово в пробном режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время, как только будет одобрена концепция бюджетного правила.

Механизм должен быть согласован до внесения в Госдуму проекта бюджета, кабмин должен сделать это до 1 октября.