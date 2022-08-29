СМИ: Центробанк поспорил с Минфином о бюджетном правиле

29 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2022) | Фото: пресс-служба Банка России

СМИ: Центробанк поспорил с Минфином о бюджетном правиле

Базовые цена нефти - $60/барр. и объем добычи в 9,5 млн барр./сутки в предложенных Министерством финансов России параметрах нового бюджетного правила завышены.

Так считают аналитики Центробанка России. Об этом говорится в новом обзоре "Модификация бюджетного правила: от консерватизма к мягкости". В своем обзоре аналитики регулятора, критикуя параметры правила, ссылаются на публикации СМИ. Эксперты считают схему рабочей, но лишь при условии слабого рубля

Официально новая концепция бюджетного правила не представлена. Минфин отвечает, что она в проработке. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее отвечала уклончиво, заявив, что есть разные предложения, сообщают "Ведомости".

Напомним, Министерство финансов России готово в пробном режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время, как только будет одобрена концепция бюджетного правила.

Механизм должен быть согласован до внесения в Госдуму проекта бюджета, кабмин должен сделать это до 1 октября.

Теги: бюджетное правило, Минфин, ЦБ РФ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.08.2022 02:01 Мск Минфин России может возобновить валютные интервенции в сентябре
Ранее 23.05.2022 01:00 Мск ЦБ вернулся к закупкам валюты для "удержания рубля от укрепления"
Ранее 12.05.2022 11:42 Мск Рубль стал самой укрепляющейся мировой валютой - Bloomberg


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети