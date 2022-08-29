Ericsson ликвидирует российское представительство

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson до конца года закроет представительство в России.

Кроме того, компания сократит всех сотрудников, в том числе осуществляющих техническую поддержку на сетях операторов связи.

Часть сотрудников поддержки Ericsson перейдет в новую компанию, которую учредят российские топ-менеджеры. Как говорят эксперты, проблемы у операторов могут начаться из-за отсутствия комплектующих для базовых станций.

Крупнейшими заказчиками оборудования Ericsson в последние годы были МТС и Tele2.

Другие ключевые поставщики, такие как Nokia и Huawei, пока о полном прекращении обслуживания российских клиентов не объявляли, сообщает "Коммерсант".