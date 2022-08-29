В Госдуме подготовили законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

ЛДПР разработала проект закона, которым предлагается ввести перерасчет страховой пенсии по старости работающим россиянам пожилого возраста, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.

Как говорится в Telegram-канале заместителя руководителя фракции Ярослава Нилова, документом предлагается внести в Федеральный закон "О страховых пенсиях" изменения, предусматривающие перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексации их страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Также предложено пересмотреть размер страховой пенсии, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам.

Напомним, почти половина россиян - 47% - назвали 50–100 тыс. руб. комфортным доходом на пенсии.