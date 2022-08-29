В России введут маркировку детской воды

29 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Магазин в Севастополе (2020) | Фото: Накануне.RU

В России введут маркировку детской воды

В России введут обязательную маркировку воды для детей.

Как заявила директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева, она будут маркировать с 1 марта 2023 года. Такая мера необходима из-за злоупотреблений некоторых производителей.

Отмечается, что в настоящее время такая вода исключена из маркировки, и недобросовестные участники рынка пользуются этим. "Мы видим сейчас, когда и пятилитровые канистры с надписью "детская вода" находятся в реализации. Но лабораторные исследования показывают, что там никакой детской воды не содержится", — сказала директор

Она отметила, что для производства детской воды есть ряд повышенных требований. Детская вода отличается от всех остальных видов. Она может быть только природной и добываться либо из скважин, либо из поверхностных источников — родников или глубоких озер, например Байкала. Кроме того, к ней предъявляются особые требования по подготовке и безопасности в целом, сообщают "Известия".

Маркировка минеральной воды в России началась 1 декабря 2021 года. А с 1 марта она стала обязательной для прочей питьевой воды.

Напомним, аналитический центр при кабмине России поддерживает продление эксперимента по маркировке пива.

Теги: маркировка, вода



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети