В России введут маркировку детской воды

В России введут обязательную маркировку воды для детей.

Как заявила директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева, она будут маркировать с 1 марта 2023 года. Такая мера необходима из-за злоупотреблений некоторых производителей.

Отмечается, что в настоящее время такая вода исключена из маркировки, и недобросовестные участники рынка пользуются этим. "Мы видим сейчас, когда и пятилитровые канистры с надписью "детская вода" находятся в реализации. Но лабораторные исследования показывают, что там никакой детской воды не содержится", — сказала директор

Она отметила, что для производства детской воды есть ряд повышенных требований. Детская вода отличается от всех остальных видов. Она может быть только природной и добываться либо из скважин, либо из поверхностных источников — родников или глубоких озер, например Байкала. Кроме того, к ней предъявляются особые требования по подготовке и безопасности в целом, сообщают "Известия".

Маркировка минеральной воды в России началась 1 декабря 2021 года. А с 1 марта она стала обязательной для прочей питьевой воды.

Напомним, аналитический центр при кабмине России поддерживает продление эксперимента по маркировке пива.