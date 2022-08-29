РПЦ поддержала проект закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал проект закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Обращение об этом он направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Патриарх попросил спикера Госдумы организовать публичное обсуждение документа с участием российской общественности и религиозных организаций.

Речь идет о законопроекте, внесенном 18 июля главой комитета по делам семьи Ниной Останиной (КПРФ), депутатом-коммунистом Алексеем Корниенко, Яной Лантратовой и Николаем Бурляевым ("Справедливая Россия"), а также Алексеем Журавлевым из фракции ЛДПР.

В документе идет речь о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди граждан любого возраста и отрицания семейных ценностей в СМИ и на телевидении, сообщают "Ведомости".

Половина россиян (51%) считает, что сексуальная ориентация дана человеку от природы. Гораздо меньше граждан (15%) полагают, что предпочтения могут меняться в течение жизни.