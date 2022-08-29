Портфель МФО восстанавливается быстрее банковского на фоне кризиса

На фоне кризиса потребность россиян в заемных средствах растет.

Это происходит гораздо быстрее банков. Предложение удовлетворяют микрофинансовые организации (МФО). Менее зависимые от ключевой ставки, привыкшие к большему риску и не так сильно пострадавшие от санкций, МФО значительно увеличили выдачи денег.

При этом сегмент ориентируется на короткие и небольшие займы, что позволяет минимизировать риски в нестабильной ситуации.

Так, если портфель потребительских кредитов в банках сократился за первое полугодие на 2%, то у МФО объем выданных займов вырос почти на 20%.

Это происходило на фоне растущего спроса на заемное финансирование: реальные доходы населения сократились, а инфляционные ожидания привели к ажиотажному спросу на предметы первой необходимости и товары длительного потребления. В этих условиях наибольший прирост показали онлайн-микрозаймы "до зарплаты" и продукты на два-три месяца по максимально допустимым ставкам, отмечается в исследовании.

По данным финансовой экосистемы "Юником24", средняя сумма микрозайма составляет 8–10 тыс. руб. при запросе в 16–20 тыс. руб.

По оценкам аналитического центра Creditter, МФО уже отклоняют до 60% заявок, а около 30% заемщиков не возвращают деньги в срок, сообщает "Коммерсант".