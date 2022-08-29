Обстрел Энергодара: семь человек ранены

Семь человек получили ранения и были госпитализированы после артиллерийского обстрела Энергодара на подконтрольной России части Запорожской области.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, два человека находятся в тяжелом состоянии. В мэрии назвали обстрел провокацией, цель которой — срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию.

Обстрел ведется с использованием американских гаубицы M777 калибра 155 мм. Было зафиксировано четыре артиллерийских удара, в результате которых загорелись автомобили на стоянках.

Напомним, сформированы участники визита делегации МАГАТЭ – 13 человек из нейтральных стран. Руководителем группы будет глава МАГАТЭ Рафаэль Марино Гросси.