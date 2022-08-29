29 Августа 2022
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Последствия обстрела. (2022) | Фото: t.me/gubernator_46 / пресс-служба губернатора Курской области

Обстрел Энергодара: семь человек ранены

Семь человек получили ранения и были госпитализированы после артиллерийского обстрела Энергодара на подконтрольной России части Запорожской области.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, два человека находятся в тяжелом состоянии. В мэрии назвали обстрел провокацией, цель которой — срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию.

Обстрел ведется с использованием американских гаубицы M777 калибра 155 мм. Было зафиксировано четыре артиллерийских удара, в результате которых загорелись автомобили на стоянках.

Напомним, сформированы участники визита делегации МАГАТЭ – 13 человек из нейтральных стран. Руководителем группы будет глава МАГАТЭ Рафаэль Марино Гросси.

Теги: Энергодар, обстрел



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