29 Августа 2022
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Рейс Саратов - Москва задержали из-за дебошира

Лайнер авиакомпании "Победа", который выполнял рейс из Саратова в Москву, задержали в аэропорту вылета из-за дебошира.

Полицейские сняли его с борта. После этого из самолета вывели всех пассажиров. Было принято решение о повторном досмотре клиентов авиакомпании, багажа и воздушного судна.

В аэропорту Гагарин проводятся мероприятия, связанные с обеспечением безопасности, сообщает РБК.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали 36-летнего мужчину с наркотическим веществом. Перед этим он устроил дебош.

Теги: дебошир, рейс, Москва, Саратов



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