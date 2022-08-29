29 Августа 2022
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Общество В России
Колесо самолета (2022) | Фото: Накануне.RU

Авиакомпаниям могут спрямить авиамаршруты в Сочи и Турцию

Авиационные власти России обсудят возможность спрямить авиамаршруты в Сочи и Турцию, используя закрытое с февраля текущего года воздушное пространство на юге России.

Обсуждение состоится 29 августа. В дискуссии примут участие представители авиакперевозчиков. После начала специальной военной операции на Украине время перелета в Сочи и Турцию из Москвы увеличилось в среднем на 1,5 часа, так как авиамаршруты на юг были отодвинуты от границы с ДНР, ЛНР и Украиной и стали пролегать через воздушное пространство Казахстана. Самолетам приходилось огибать небо над южными городами, в том числе пролетая над Каспийским морем. Ранее полет в Сочи через юг России занимал около 2 часов, в Стамбул – 3,5 часа.

Крюк через Казахстан – это до 45 минут полета на рейсах из Москвы в Сочи. Но его отмена в пересчете стоимости перевозки на одного пассажира – это "копейки". Вряд ли при сохраняющемся высоком спросе на рейсы в этом направлении спрямление маршрута приведет к снижению стоимости перевозки. Добираться до Сочи станет быстрее на 10–20 минут. По другим данным, полет сократится на 35 минут.

По предварительным данным, крупнейшим российским авиакомпаниям спрямленные рейсы могут разрешить с 30 августа, сообщают "Ведомости".

Теги: авиакомпании, авиация, Сочи, Турция



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