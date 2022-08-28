Пожар на рынке Людмила в городе Волжский локализован

Пожар на рынке Людмила в городе Волжский удалось локализовать, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

"Благодаря профессионализму огнеборцев удалось не допустить распространения пожара на соседние здания и постройки. В 19:35 возгорание локализовано, проводится проливка конструкций. К тушению пожара привлечено: 49 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человек, 11 единиц техники. Специалисты химико-радиометрической лаборатории провели замеры предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Предельно-допустимая концентрация не превышена", - говорится в сообщении.

Предварительной причиной пожара называют нарушение требований пожарной безопасности во время проведения сварочных работ.