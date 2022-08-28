"Кодема почти взята": российские бойцы обозначили свое продвижение к Бахмуту

29 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России ДНР и ЛНР
одема, чвк вагнера, добасс, лп (2022) | Фото: https://t.me/grey_zone/скрин

"Кодема почти взята": российские бойцы обозначили свое продвижение к Бахмуту

Бойцы одного из российских штурмовых отрядов записали видео из поселка Кодема к югу от стратегически важного города Бахмут (бывший Артемовск)в ДНР. Видео появилось в Telegram-канале Grey Zone.

Бойцы на видео показывают табличку с надписью «Кодема 28.08.2022».

«Кодема почти взята — еще чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Мы работаем, мы продвигаемся», — заявил один из бойцов.

чвк вагнера, бойцы, добасс, кодема, лп(2022)|Фото: https://t.me/grey_zone/скрин

В подтверждение своих слов он демонстрирует точку геолокации на экране своего смартфона.

Информация об освобождении поселка, бои за который велись в течение нескольких дней, начала поступать еще утром. Освобождение Кодемы дает возможность усилить давление на группировку ВСУ, которая пытается помешать продвижению российских сил к Бахмуту с юга. Ликвидация южных укрепрайонов ВСУ позволит начать полномасштабный штурм города сразу с двух направлений.

Бахмут является центральным узлом обороны ВСУ в Донбассе. Освобождение города откроет российским войскам возможность для наступления на Краматорск и Славянск, а также позволит выйти в тыл группировке ВСУ, удерживающей оборону в пригородах Донецка, откуда украинская армия наносит артиллерийские удары по столице ДНР.

Теги: чвк вагнера, кодема, бахмут, донбасс,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети