"Кодема почти взята": российские бойцы обозначили свое продвижение к Бахмуту

Бойцы одного из российских штурмовых отрядов записали видео из поселка Кодема к югу от стратегически важного города Бахмут (бывший Артемовск)в ДНР. Видео появилось в Telegram-канале Grey Zone.

Бойцы на видео показывают табличку с надписью «Кодема 28.08.2022».

«Кодема почти взята — еще чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Мы работаем, мы продвигаемся», — заявил один из бойцов.

В подтверждение своих слов он демонстрирует точку геолокации на экране своего смартфона.

Информация об освобождении поселка, бои за который велись в течение нескольких дней, начала поступать еще утром. Освобождение Кодемы дает возможность усилить давление на группировку ВСУ, которая пытается помешать продвижению российских сил к Бахмуту с юга. Ликвидация южных укрепрайонов ВСУ позволит начать полномасштабный штурм города сразу с двух направлений.

Бахмут является центральным узлом обороны ВСУ в Донбассе. Освобождение города откроет российским войскам возможность для наступления на Краматорск и Славянск, а также позволит выйти в тыл группировке ВСУ, удерживающей оборону в пригородах Донецка, откуда украинская армия наносит артиллерийские удары по столице ДНР.