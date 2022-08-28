29 Августа 2022
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Политика Центральный ФО В России Москва
(2004) | Фото: Накануне.ru

Бывшего мэра Архангельска задержали в Москве

Бывший мэр Архангельска Александр Донской доставлен в отдел полиции после пресеченного полицией несанкционированного автопробега в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Принимал ли экс-мэр участие в автопробеге сейчас выясняется.

Ранее сотрудники полиции пресекли проведение несогласованных гонок на спорткарах в центре Москвы. Участники незаконного автопробега установлены, они доставлены в полицию для разбирательства. Им может грозить административная ответственность. На иномарках, которые должны были проехать по центру столицы, планировали поместить наклейки "Богатые и успешные". Участников акции предупреждали о недопущении проведения мероприятия.

По предварительным данным, участниками гонок в центре столицы могли стать более 170 элитных дорогостоящих иномарок. Среди них Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1, Сhevrolet Covette C8, Audi RS5, Bentley Continental GT II. В настоящее время значительная часть из них находится на специализированной площадке, где они будут проверены на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию.

Теги: Александр Донской, бывший мэр Архангельска, задержание, автопробег



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