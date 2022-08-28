В Волжском сгорел рынок: эвакуировали больше 150 человек

В Волжском произошел пожар на рынке Людмила. Возгорание началось примерно в 17.00. Загорелись торговые ряды. Причина пожара пока не известна, на месте работают экстренные службы, восемь пожарных расчетов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Волгоградской области.

"Площадь горения увеличилась до 7000 кв.м. Предварительно погибших, пострадавших нет. Проводится эвакуация. К тушению пожара привлечено: 49 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человек, 11 единиц техники", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, с рынка вывели более 150 человек. Также были эвакуированы жители близлежащего дома.

В администрации города сообщили, что на место ЧП незамедлительно прибыли экстренные службы и глава города.

"Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать пожар на рынке "Людмила" на улице 40 лет Победы. В настоящее время огонь локализован, ведется проливка конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет.На месте происшествия работают руководители структурных подразделений администрации и лично глава города Игорь Воронин. Жителям дома 104 по улице Мира предложено разместиться в пункте временного пребывания до окончания тушения пожара. Для этих целей предоставлены автобусы МУП "Волжская автоколонна 1732", - говорится в сообщении.