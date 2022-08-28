28 Августа 2022
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начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской (2018) | Фото:ДИМК МО РФ

Поджигательницу замначальника управления Генштаба ВС РФ могли загипнотизировать украинцы

Поджигательницей авто замначальника управления Генштаба ВС оказалась 65-летняя пенсионерка Елена Белова, сообщает telegram-канал Shot. Во время задержания она заявила, что не поддерживает спецоперацию России на Украине и кричала лозунги украинских националистов.

Отмечается, что по уголовным статьям женщина не проходила, однако числилась в базе данных МВД как пропавшая без вести. Заявление 26 августа написала ее дочь. На учете в ПНД не состояла. Зять Елены считает, что ее завербовали украинские спецслужбы. Канал опубликовал скриншоты переписки с неизвестными, которые писали, что вскоре семье Елены придется платить за дорогую машину, а также что женщина будет убивать людей.

"Теща твоя будет жечь людей, будет жечь машины, будет жечь квартиры, будет убивать — потом вы за это будете отвечать", - говорится на одном из скриншотов.

Зять женщины полагает, что его тещу загипнотизировали.

По словам родственника, пенсионерку якобы похитили около двух дней назад и загипнотизировали сотрудники СБУ. Они требовали выкуп в ₽500k, угрожали убить Елену и прислать по частям (видео 1). В квартире Беловой члены семьи нашли около 40 чеков о переводах по ₽15k, россыпь кредиток и выписку о займе в ₽500k. Куда именно женщина пересылала деньги, неизвестно.

Также неизвестные присылали зятю голосовые сообщения, на которых учили Белову поджигать машины.

Как сообщало Накануне.RU, BMW X6 стояла во дворе дома на Ленинградском шоссе Москвы и там же внезапно загорелась. Больше всего пострадала задняя часть авто – багажник полностью выгорел.

Теги: Генштаб, BMW, пенсионерка, гипноз, Елена Белова



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