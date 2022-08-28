Поджигательницу замначальника управления Генштаба ВС РФ могли загипнотизировать украинцы

Поджигательницей авто замначальника управления Генштаба ВС оказалась 65-летняя пенсионерка Елена Белова, сообщает telegram-канал Shot. Во время задержания она заявила, что не поддерживает спецоперацию России на Украине и кричала лозунги украинских националистов.

Отмечается, что по уголовным статьям женщина не проходила, однако числилась в базе данных МВД как пропавшая без вести. Заявление 26 августа написала ее дочь. На учете в ПНД не состояла. Зять Елены считает, что ее завербовали украинские спецслужбы. Канал опубликовал скриншоты переписки с неизвестными, которые писали, что вскоре семье Елены придется платить за дорогую машину, а также что женщина будет убивать людей.

"Теща твоя будет жечь людей, будет жечь машины, будет жечь квартиры, будет убивать — потом вы за это будете отвечать", - говорится на одном из скриншотов.

Зять женщины полагает, что его тещу загипнотизировали.

По словам родственника, пенсионерку якобы похитили около двух дней назад и загипнотизировали сотрудники СБУ. Они требовали выкуп в ₽500k, угрожали убить Елену и прислать по частям (видео 1). В квартире Беловой члены семьи нашли около 40 чеков о переводах по ₽15k, россыпь кредиток и выписку о займе в ₽500k. Куда именно женщина пересылала деньги, неизвестно.

Также неизвестные присылали зятю голосовые сообщения, на которых учили Белову поджигать машины.

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