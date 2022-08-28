"Уралвагонзавод" отремонтирует кровлю дома в которую попал имитатор снаряда

"Уралвагонзавод" отремонтирует кровлю садового дома, в которую попал имитатор танкового снаряда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

"Создана и работает специальная комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося. Сейчас "Уралвагонзавод" проводит ремонтные работы по устранению повреждений", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне в Дзержинском районе Нижнего Тагила на территории СНТ №3 Треста №88 рядом с танковым полигоном "Салита", принадлежащем УВЗ. В результате инцидента никто не пострадал.