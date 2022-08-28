На природные пожары в Рязанской области сбросили больше 24 тысяч тонн воды

Более 24 тыс. тонн воды сброшено 17 воздушными судами на природные пожары в Рязанской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России.

"Тушение пожара ведётся в круглосуточном режиме. Всего к работам привлечено более 7,4 тыс. человек и 2 313 единиц техники. Перехода огня на населенные пункты не допущено", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что география дымов от лесных пожаров в столичном регионе расширилась: смог от лесных пожаров в Рязанской области фиксируют сразу семь метеостанций Московской области.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации пожаров, заявил, что открытого горения в лесах Рязанской области нет, вспыхивают очаги внутри сгоревшей территории, но их тут же локализуют.

По периметру пожара сделали защитную линию в 100 километров, чтобы исключить потенциальную возможность перехода огня дальше.

Первый лесной пожар в Рязанской области возник 7 августа, в середине августа смогом от пожара накрыло столичный регион. В трех районах Рязанской области был введен режим ЧС.