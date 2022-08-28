Медведев спрогнозировал рост цен на газ до пяти тысяч евро

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем telegram-канале спрогнозировал рост цен на голубое топливо, передает корреспондент Накануне.RU.

"Главам государств и правительств стран Европейского союза. В связи с повышением цены на газ до €3500 за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года", - написал политик.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что уровень закачки газа в европейских подземных хранилищах превысил максимальный показатель предыдущего отопительного сезона прошлой зимы. Запасы газа в хранилищах Европы к 21 августа выросли до 77,42% - это на 0,19 % выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в ПХГ находится порядка 83,3 млрд куб. м газа.

На этой неделе объем закачки в Германии превысил 80%.