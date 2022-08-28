28 Августа 2022
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пуск ракеты, спецоперация, армия, z, оружие (2022) | Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска уничтожили нефтехранилище ВСУ в Днепропетровской области

В районе города Никополь Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ на Донбассе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Улаклы Донецкой Народной Республики, Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области. Кроме того, за сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Курахово Донецкой Народной Республики, а также 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 139-ти районах.

В Славянске было уничтожено около 150 националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники. Высокоточным оружием нанесен удар по пунктам временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также в районе Славянска было уничтожено более сотни националистов, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ.

В результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Артёмовск превысили 60% личного состава. Командование оперативно-тактической группы "Лиман" вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществляется производство и ремонт вооружения. Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода "Мотор Сич" поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолётов воздушных сил Украины.

Российскими средствами ПВО за сутки сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомайорское, Докучаевск, Комсомольский, Максимовка Донецкой Народной Республики, Семеновка Харьковской области и Белая Криница Херсонской области.

Перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня "Ольха" и "HIMARS" в районах населенных пунктов Ольгинка, Новотроицкое Донецкой Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС.

Кроме того, в районе Новая Каховка Херсонской области в воздухе сбита одна баллистическая ракета "Точка-У".

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4400 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3349 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5095 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги: спецоперация, Минобороны РФ, нефтехранилище, националисты



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