28 Августа 2022
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Общество В России За рубежом
Алла Пугачева Максим Галкин (2019) | Фото:пресс-служба фильма &quot;Пилигрим&quot;

Галкин не вернулся в Россию вслед за Пугачёвой

Сбежавший из России юморист Максим Галкин не вернулся в Россию вслед за своей супругой певицей Аллой Пугачёвой, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне он опубликовал пост в запрещенной на территории РФ социальной сети о концерте в Ирландии.

"Спасибо прекрасным зрителям в Ирландии! Это была очень сердечная встреча с давними поклонниками!", - написал Галкин.

Ранее стало известно, что на фоне начала специальной военной операции на Украине Пугачёва и её супруг Максим Галкин покинули Россию и уехали в Израиль. Однако 27 августа стало известно, что Пугачёва вернулась в РФ. Концертов Примадонна пока не планирует.

Теги: Максим Галкин, Алла Пугачёва, концерт, возвращение в Россию



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Ранее 27.08.2022 22:05 Мск Пугачёва вернулась в Россию


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