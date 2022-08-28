Галкин не вернулся в Россию вслед за Пугачёвой

Сбежавший из России юморист Максим Галкин не вернулся в Россию вслед за своей супругой певицей Аллой Пугачёвой, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне он опубликовал пост в запрещенной на территории РФ социальной сети о концерте в Ирландии.

"Спасибо прекрасным зрителям в Ирландии! Это была очень сердечная встреча с давними поклонниками!", - написал Галкин.

Ранее стало известно, что на фоне начала специальной военной операции на Украине Пугачёва и её супруг Максим Галкин покинули Россию и уехали в Израиль. Однако 27 августа стало известно, что Пугачёва вернулась в РФ. Концертов Примадонна пока не планирует.