28 Августа 2022
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Политика Сибирский ФО Иркутская область
ДТП, автобус (2022) | Фото: sledcom.ru

В Иркутской области автобус съехал в кювет и перевернулся

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Иркутской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

ДТП произошло сегодня утром, на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" около поселка Кутулик Аларского района. Автобус съехал с автодороги и опрокинулся. За помощью врачей обратились семь человек, в том числе 17-летний подросток.

"По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области была организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении ведомства.

ДТП, автобус(2022)|Фото: sledcom.ru

Ход и результаты расследования уголовного дела будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: автобус, ДТП, Александр Бастрыкин, уголовное дело



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