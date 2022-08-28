Два американских военных корабля совершили проход через Тайваньский пролив

Два американских военных корабля совершили проход через Тайваньский пролив, сообщает ТАСС.

По данным седьмого флота США, ракетные крейсеры типа "Тикондерога" Antietam и Chancellorsville "совершают рутинный транзит через Тайваньский пролив". Подчеркивается, что корабли прошли через коридор, который относится к международным водам в соответствии с международным правом.

Флот заявил, что это "демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".

Информацию о проходе американских кораблей также подтвердило и оборонное ведомство Тайваня. Оно уточнило, что крейсеры проследовали в южном направлении. По его данным, обстановка в регионе оставалось "нормальной".