В Минприроды объяснили распространение смога от локализованных пожаров в Рязанской области

Сохраняющийся дым от пожаров в Рязанской области объяснили плановыми отжигами. Такое заявление сделал замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день пожары локализованы и контролируемы. В борьбе с пожарами задействованы как наземные группы огнеборцев, так и авиация.

Напомним, сегодня стало известно, что география дымов от лесных пожаров в столичном регионе расширилась: смог от лесных пожаров в Рязанской области фиксируют сразу семь метеостанций Московской области.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации пожаров, заявил, что открытого горения в лесах Рязанской области нет, вспыхивают очаги внутри сгоревшей территории, но их тут же локализуют.

По периметру пожара сделали защитную линию в 100 километров, чтобы исключить потенциальную возможность перехода огня дальше.