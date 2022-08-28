ФСИН планирует обратиться в суд из-за поездки Ройзмана в другой район Екатеринбурга

ФСИН намерена обратиться в суд за разъяснением понятия "публичное место", чтобы установить нарушил ли бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман избранную в отношении него меру пресечения о запрете определенных действий.

Об этом со ссылкой на адвоката Владислава Идамжапова сообщает ТАСС.

По словам стороны защиты, поводом для обращения в суд стал выход Ройзмана за пределы Октбрьского района города

"Евгений Вадимович ничего не нарушал, запрета на передвижение постановление суда не содержит. Есть непонимание со стороны ФСИН, что такое публичное место, сейчас будет возможность обращения ФСИН в суд, чтобы разъяснили, что такое публичное место, поскольку ни один подзаконный акт такого понятия не содержит. Ройзман был в пределах Свердловской области, это не является нарушением. Здесь, возможно, вопрос технического характера. У них зона ответственности - Октябрьский район Екатеринбурга, а если Ройзман переходит в другой район, то устройство подает сигнал, и они не понимают, что им делать", - сказал адвокат.

Напомним, Ройзмана обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ. Возбуждено и расследуется уголовное дело. В среду бывшего мэра задержали, но уже на следующий день суд принял решение отпустить его, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 сентября этого года. После этого на экс-мэра надели отслеживающий браслет.