СК опроверг изнасилование мужчины девочками-подростками под Тюменью

28 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

СК опроверг изнасилование мужчины девочками-подростками под Тюменью

Следственный комитет не подтвердил распространенную в СМИ информацию об изнасиловании мужчины тремя несовершеннолетними девочками-подростками. Сведения о том, что мужчина перед дракой приставал к девочкам, также не подтвердились, передает корреспондент Накануне.RU.

Telegram-канал Shot опубликовал видеозапись беседы с потерпевшим

36-летний мужчина сообщил, что опоздал на электричку и был вынужден ночевать на вокзале станции Вагай Омутинского района. Там же тусовались три девчонки, которым было 15, 16 и 17 лет. Они пили пиво, громко слушали музыку, матерились и смеялись. Одна из девушек подошла к нему и предложила попить с ними пива. Получив отказ, подростки набросились на него.

По словам пострадавшего, у него онкология, поэтому он не имеет физической возможности постоять за себя. Мужчину госпитализировали и провели операцию, но он до сих пор находится в больнице.

СКР возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц).

По версии следствия, 20 августа 2022 года, в селе Вагай Омутинского района Тюменской области трое девочек-подростков, находясь в помещении железнодорожного вокзала, в ходе произошедшего конфликта с мужчиной–односельчанином 1986 г.р , нанесли ему удары руками и ногами по голове и телу, в результате которых потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где ему проведена операция по настоящее время оказывается вся необходимая помощь.

Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: Девочки, подростки, мужчина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.08.2022 09:20 Мск В Тюменской области три девочки-подростка избили и изнасиловали мужчину на вокзале


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети