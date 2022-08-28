СК опроверг изнасилование мужчины девочками-подростками под Тюменью

Следственный комитет не подтвердил распространенную в СМИ информацию об изнасиловании мужчины тремя несовершеннолетними девочками-подростками. Сведения о том, что мужчина перед дракой приставал к девочкам, также не подтвердились, передает корреспондент Накануне.RU.

Telegram-канал Shot опубликовал видеозапись беседы с потерпевшим

36-летний мужчина сообщил, что опоздал на электричку и был вынужден ночевать на вокзале станции Вагай Омутинского района. Там же тусовались три девчонки, которым было 15, 16 и 17 лет. Они пили пиво, громко слушали музыку, матерились и смеялись. Одна из девушек подошла к нему и предложила попить с ними пива. Получив отказ, подростки набросились на него.

По словам пострадавшего, у него онкология, поэтому он не имеет физической возможности постоять за себя. Мужчину госпитализировали и провели операцию, но он до сих пор находится в больнице.

СКР возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц).

По версии следствия, 20 августа 2022 года, в селе Вагай Омутинского района Тюменской области трое девочек-подростков, находясь в помещении железнодорожного вокзала, в ходе произошедшего конфликта с мужчиной–односельчанином 1986 г.р , нанесли ему удары руками и ногами по голове и телу, в результате которых потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где ему проведена операция по настоящее время оказывается вся необходимая помощь.

Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.