География дыма от лесных пожаров в Московской области расширилась

География дымов от лесных пожаров в столичном регионе расширилась. Об этом в своем telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, передает корреспондент Накануне.RU.

Смог от лесных пожаров в Рязанской области фиксируют сразу семь метеостанций Московской области.

"Кроме базовой метеостанции ВДНХ Москвы (видимость 5 км), дым (мглу) отмечают метеостанции центра столицы - Балчуга (видимость 4 км), Наро-Фоминска, Серпухова, Дмитрова (видимость до 4 км), Коломны (видимость 5,5 км), Домодедово (видимость 4,6 км)", - говорится в сообщении.

Синоптик также сообщил, о накоплении черного дыма от частиц горения под инверсионным задерживающем слоем. На девять утра дым и мгла в Москве не рассеиваются. На ВДНХ видимость 9 км, в Тушино и на Балчуге 4 км.

Первый лесной пожар в Рязанской области возник 7 августа, в середине августа смогом от пожара накрыло столичный регион. В трех районах Рязанской области был введен режим ЧС.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации пожаров, заявил, что открытого горения в лесах Рязанской области нет, вспыхивают очаги внутри сгоревшей территории, но их тут же локализуют.

По периметру пожара сделали защитную линию в 100 километров, чтобы исключить потенциальную возможность перехода огня дальше.