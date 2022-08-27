28 Августа 2022
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Общество Украина
Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Представители МАГАТЭ могут вскоре посетить Запорожскую АЭС

Озвучена дата возможного визита на Запорожскую АЭС представителей МАГАТЭ. Он может состояться уже на следующей неделе.

Сформированы участники визита – 13 человек из нейтральных стран. Руководителем группы будет глава МАГАТЭ Рафаэль Марино Гросси, пишет The New York Times.

Напомним, сегодня днём в Минобороны РФ заявили, что киевский режим продолжает акции "ядерного терроризма" на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки артиллерийскими подразделениями ВСУ территория станции обстреляна трижды. Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы "ВестингХаус".

Теги: МАГАТЭ, Запорожская АЭС



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