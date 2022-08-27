В Москве от огня пострадал автомобиль, предположительно, замначальника управления Генштаба ВС РФ

В Москве сгорел автомобиль, якобы принадлежащий замначальника одного из управлений Генштаба ВС РФ.

BMW X6 стояла во дворе дома на Ленинградском шоссе Москвы и там же внезапно загорелась. Больше всего якобы пострадала задняя часть авто – багажник полностью выгорел, пишет Telegram-канал Baza. Следователи не исключают, что джип кто-то поджёг.

Позже стало известно о том, что задержана женщина, которая может быть причастна к поджогу автомобиля.