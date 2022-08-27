27 Августа 2022
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Происшествия Омская область
Авария с микроавтобусом в Центральном округе Омска (2022) | Фото: ГУ МВД по Омской области

В Омске в аварии с микроавтобусом пострадали семь человек

Семь человек пострадали в аварии в Омске, сообщает областное управление МВД.
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По предварительным данным, сообщение об аварии поступило в ГАИ в 16.20. ВАЗ-2107 ехал по улице Пушкина в сторону улицы Лермонтова. На пересечении с улицей Думской автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пассажирским микроавтобусом "ГАЗ", который после удара опрокинулся на проезжей части и столкнулся с автомобилем "Киа".

Изначально сообщалось о девяти пострадавших, позже в полиции сообщили, что в клинику доставлены пять пассажиров автобуса и два – автомобиля.

Авария с микроавтобусом в Центральном округе Омска(2022)|Фото: ГУ МВД по Омской области

Авария с микроавтобусом в Центральном округе Омска(2022)|Фото: ГУ МВД по Омской области

Теги: Центральный округ, Омск, авария



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