В Омске в аварии с микроавтобусом пострадали семь человек

Семь человек пострадали в аварии в Омске, сообщает областное управление МВД.

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По предварительным данным, сообщение об аварии поступило в ГАИ в 16.20. ВАЗ-2107 ехал по улице Пушкина в сторону улицы Лермонтова. На пересечении с улицей Думской автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пассажирским микроавтобусом "ГАЗ", который после удара опрокинулся на проезжей части и столкнулся с автомобилем "Киа".

Изначально сообщалось о девяти пострадавших, позже в полиции сообщили, что в клинику доставлены пять пассажиров автобуса и два – автомобиля.