27 Августа 2022
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Политика За рубежом
граффити, Косово, Белград (2019) | Фото: Накануне.RU

Сербия и Косово договорились о перемещении жителей через границу

Сербия и Косово урегулировали спор по поводу перемещения своих граждан через границу. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"У нас есть сделка. В рамках диалога при содействии Евросоюза Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности", - написал Боррель в Twitter, его цитирует "Ъ".

Косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно перемещаться между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности, отметил Жозеп Боррель.

"ЕС только что получил гарантии от премьер-министра Курти",- заявил господин Боррель.

Напомним, власти Косово готовились с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и заново регистрировать автомобили с уже выданными сербскими номерами. В МИД РФ назвали новые требования властей Косово в отношении сербов "дискриминационными" и "провокационными".

Теги: Сербия, Косово, документы, граница



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