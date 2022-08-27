27 Августа 2022
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самолёт crj-200 полёт (2016) | Фото: Накануне.ru

"Закрытое небо" на юге России могут сократить на 10 километров

Власти обсудят возможность использования гражданскими самолётами части воздушного пространства на юге страны. Это позволит сократить время полётов в аэропорт Сочи, который продолжает работать, а также в аэрогавани Турции. Из закрытой сейчас воздушной зоны на юге России планируют исключить маршрут шириной 10 км.

Вопрос будет обсуждаться на разъяснительном совещании с представителями авиакомпаний по вопросам организации полётов из центральных областей на юг России в обход воздушного пространства Казахстана, которое проведет Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД), сообщили два собеседника РБК. Оно пройдет в понедельник, 29 августа. У издания есть копия письма с анонсом совещания в ГК по ОрВД, подлинность документа подтвердили источники в двух авиакомпаниях. Если власти разрешат использовать часть воздушного пространства, время полёта из "Внуково" в Сочи, предварительно, сократится более, чем на 20 минут, обратно – на 10 минут, прогнозирует один из источников.

Напомним, сейчас запрет на полёты в 11 аэропортов юга России продлён до 3.45 4 сентября. Пассажиры по-прежнему не могут улететь в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Режим закрытого неба действует с 24 февраля, когда была начата военная спецоперации РФ на Украине.

Теги: Аэропорт, юг России, закрытое небо



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