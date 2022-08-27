Путин подписал указ о выплатах жителям ДНР, ЛНР и Украины, покинувшим эти страны

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах тем, кто вынужденно покинул ДНР, ЛНР, Украину, а также людям без гражданства, прибывшим в Россию.

Читайте также: В школах Донбасса с 1 сентября появится вооружённая охрана

Документ опубликован на портале правовой информации. Речь в нём идёт о людях, въехавших в Россию после 18 февраля, но не признанных беженцами. Выплаты назначаются с 1 июля. В частности, речь идёт о выплате беременным женщинам 10 тыс. руб. (единовременно) и ветеранам Великой Отечественной войны – 5 тыс. руб. (ежемесячно).

Ранее Путин поручил Правительству России в сотрудничестве с органами исполнительной власти ДНР, ЛНР, военно-гражданскими администрациями Запорожской, Харьковской и Херсонской областей обеспечить разовую выплату 10 тыс. рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии, что ребёнку стукнет 6 лет не позднее 1 сентября 2022 г.). Деньги следует выплатить, если дети пошли учиться в расположенные на этих территориях школы не позднее 15 сентября 2022 г., сообщает пресс-служба Кремля. Срок исполнения поручения - 1 октября 2022 г., ответственный – премьер Михаил Мишустин.