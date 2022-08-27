В школах Донбасса с 1 сентября появится вооружённая охрана

Президент Владимир Путин поручил обеспечить в школах Донбасса, а также освобождённых территорий Украины вооружённую охрану.

О таком решении сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, его слова приводит РИА Новости. Такая охрана появится в школах на обозначенных территориях с 1 сентября.

Ранее Путин поручил Правительству России в сотрудничестве с органами исполнительной власти ДНР, ЛНР, военно-гражданскими администрациями Запорожской, Харьковской и Херсонской областей обеспечить разовую выплату 10 тыс. рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии, что ребёнку стукнет 6 лет не позднее 1 сентября 2022 г.). Деньги следует выплатить, если дети пошли учиться в расположенные на этих территориях школы не позднее 15 сентября 2022 г., сообщает пресс-служба Кремля. Срок исполнения поручения - 1 октября 2022 г., ответственный - премьер Михаил Мишустин.