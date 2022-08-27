Додон в день независимости Молдавии высказался о её евроинтеграции

Экс-президент Молдавии Игорь Додон полагает, что "никакая европейская интеграция не может быть оправдана, если она вредит национальным и государственным интересам". Мыслями по этому поводу он поделился в своём Telegram-канале в день независимости страны.

"Когда под прикрытием европейской интеграции Молдавия становится колонией, управляемой иностранцами, когда она тонет в долгах, бедности, экономических и энергетических кризисах, это значит, что такая внешняя политика опасна для молдавского государства", - заявил Додон.

В процессе становления независимого государства молдавское общество, говорит Додон, столкнулось с многочисленными трудностями, вызовами и трансформациями, но "никогда ранее Молдавия не подвергалась столь серьёзным рискам утратить свою независимость, государственность, будущее".

"Я не хочу, чтобы это была последняя годовщина независимости и государственности Молдовы. Уверен, что этого не хочет весь наш народ, хотя марионеточная власть ПДС делает всё возможное, чтобы окончательно подчинить страну иностранным интересам, как политически, так и экономически, с военной точки зрения, а после и территориально", - написал Додон.