Открытого горения в лесах Рязанской области нет

Открытого горения в лесах Рязанской области нет, вспыхивают очаги внутри сгоревшей территории, но их тут же локализуют.

"Можно констатировать на сегодняшний день, что пожары там локализованы, потушены. Открытого горения нет. Мы должны понимать, что периодически вспыхивают отдельные очаги внутри уже сгоревшей территории, и они тут же моментально локализуются", - сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации пожаров, политика цитирует РИА Новости.

По периметру пожара сделали защитную линию в 100 километров, чтобы исключить потенциальную возможность перехода огня дальше, добавил Григоренко.