Зеленский шантажирует Запад обстрелами Запорожской АЭС, - депутат Госдумы

Первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин полагает, что на Западе могут быть недовольны Владимиром Зеленским в связи с обстрелами Запорожской АЭС и "отказаться" от него.

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"Полагаю, что обстрелы Запорожской АЭС, например, могут иметь и другие толкования: шантажировать не только Россию этими обстрелами, но и Запад. Это, конечно, не может вызывать удовольствие у "хозяев"", - сказал Затулин РИА Новости.

Парламентарий отметил, что, несмотря на созданный усилиями западных стран "ореол" Зеленского и его легитимное избрание два года назад, "Запад может отказаться от кого угодно, и отказывается".