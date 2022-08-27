27 Августа 2022
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Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Киевский режим продолжает акции "ядерного терроризма" на Запорожской АЭС, - Минобороны РФ

Киевский режим продолжает акции "ядерного терроризма" на Запорожской атомной электростанции, сообщает Минобороны РФ.

За прошедшие сутки артиллерийскими подразделениями ВСУ территория станции обстреляна трижды. Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы "ВестингХаус".

Ещё десять снарядов разорвались в 30 м от сухого хранилища отработанного ядерного топлива и три – в районе спецкорпуса № 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы "ТВЭЛ" и хранилище твердых радиоактивных отходов. Обстрел украинской артиллерией атомной станции осуществлялся из района Марганца (Днепропетровская область). В ходе контрбатарейной борьбы в данном районе выявлена и уничтожена американская гаубица М777.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме. Контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её функционирования выполняется штатным техническим персоналом. Российским специализированным воинским формированием осуществляется охрана внешнего периметра станции. Тяжёлых вооружений в районе атомной станции нет.

Теги: Запорожская АЭС, обстрел



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