Сенатор от ХМАО посетил в Донбассе Академию строительства и архитектуры

Сенатор от Югры Эдуард Исаков побывал в ДНР. Он посетил Донбасскую Академию строительства и архитектуры. О визите политик рассказал на своей странице "Вконтакте".

"Камнем преткновения встаёт очень сильно изношенная материально-техническая база академии. Считаю, что в силах Министерства образования и науки РФ при вхождении Донбасса в состав России запланировать в федеральной программе финансовую поддержку этого института. Буду этому способствовать", - написал Исаков.

Он уверен, что "а такими студентами и их наставниками будущее".