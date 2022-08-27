27 Августа 2022
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Образование ДНР и ЛНР
Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время визита в Макеевку (2022) | Фото: vk.com/senator_isakov

Сенатор от ХМАО посетил в Донбассе Академию строительства и архитектуры

Сенатор от Югры Эдуард Исаков побывал в ДНР. Он посетил Донбасскую Академию строительства и архитектуры. О визите политик рассказал на своей странице "Вконтакте".

"Камнем преткновения встаёт очень сильно изношенная материально-техническая база академии. Считаю, что в силах Министерства образования и науки РФ при вхождении Донбасса в состав России запланировать в федеральной программе финансовую поддержку этого института. Буду этому способствовать", - написал Исаков.

Он уверен, что "а такими студентами и их наставниками будущее".

Теги: Эдуард Исаков, ДНР, Академия строительства и архитектуры



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