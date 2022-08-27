27 Августа 2022
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Политика В России
Дарья Дугина (2022) | Фото: t.me/chestnyjdetektiv, принтскрин

"Перешли все границы": политолог Соловейчик прокомментировал убийство Дарьи Дугиной

Убийство Дарьи Дугиной — это попытка нанести удар по мыслителям, которые независимо высказывают свое мнение относительно кризиса на Украине. Терактом в Подмосковье, в результате которого погибла дочь известного российского философа Александра Дугина, противник перешел все границы, подчеркнул политолог Владимир Соловейчик.

Украинские боевики начинают организовывать террористические акты в России, отметил политолог. Причем не против военнослужащих и правоохранителей, — а против интеллектуалов, мыслителей, которые озвучивали свое беспристрастное видение ситуации в «незалежной».

«Дарья Дугина никак не входила в систему власти России – она была свободным философом, интеллектуалом, всегда выступала от своего имени, и тот факт, что она стала жертвой террористической атаки украинских националистов, говорит о том, что бандеровская сволочь перешла все допустимые границы», — заявил Соловейчик.

Автомобиль, в котором ехала Дарья Дугина, взорвался в ночь на воскресенье 21 августа в Московской области. Девушка погибла на месте. Предположительно, самодельное взрывное устройство заложили на парковке. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». По версии ФСБ, к гибели Дугиной причастна гражданка Украины Наталья Вовк, которая вскоре после теракта выехала в Эстонию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если версию об украинском следе подтвердят компетентные органы, то речь надо вести о политике гостерроризма Киева. При это в Киеве опровергают причастность к убийству журналистки.

Владимир Путин посмертно наградил Дарью орденом Мужества. «Первый канал» собирается выпустить документальный фильм о российской журналистке.

Теги: убийство дугиной, александр дугин, взрывное устройство, соловейчик



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