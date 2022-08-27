В Красноярске произошла массовая авария с автобусом

На одной из улиц Красноярска столкнулись несколько автомобилей и автобус, сообщает региональное управление МВД.

В 9.50 по адресу проспект Свободный, 48 автобус ПАЗ ехал со стороны Высотной в сторону Телевизорной. По предварительной информации, он не справился с управлением и столкнулся с "Хондой", которая ехала в попутном направлении. После этого автобус врезался в автомобиль "Джили", тот – в "Ниссан", последний – в "Хонду Аккорд".

Пострадал девятилетний пассажир "Джили", его госпитализировали. В момент аварии в автобусе находились пассажиры. По предварительным данным, никто из них не пострадал.