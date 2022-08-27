В ДНР погиб американский наёмник

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила о гибели в республике американского наёмника Алана Джошуа.

"23 августа в ходе боевых действий в районе населённого пункта Егоровка военнослужащие Народной милиции ДНР ликвидировали очередного иностранного наемника, воюющего на стороне Украины. Спасаясь бегством, боевики ВФУ просто бросили его труп на месте боя. При убитом обнаружены документы на имя гражданина США 1998 г.р., уроженца Мемфиса Алана Джошуа. Тело направлено в один из моргов ДНР", - цитирует Морозову её пресс-служба.

Официальные представители США уведомлены о гибели Алана Джошуа.

"Хочу в очередной раз напомнить, что наёмники не являются комбатантами, на них не распространяется действие международного гуманитарного права. Такие лица лишены любого "иммунитета" при ведении боевых действий", - говорит Морозова.