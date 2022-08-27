ВСУ обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины с ночи ведут артиллерийский обстрел Энергодара на подконтрольной РФ части Запорожской области, есть попадания на территории АЭС.

"В настоящее время зафиксировано девять артиллерийских ударов со стороны вооруженных формирований ВСУ по окраине города Энергодар вблизи ЗАЭС", - цитирует "Интерфакс" заявление администрации Энергодара.

Уточняется, что огонь ведется с 9.37 по московскому времени из американского артиллерийского вооружения калибра 155-мм.