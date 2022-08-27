Умер главный режиссёр Свердловского театра музкомедии Кирилл Стрежнев

После тяжёлой продолжительной болезни на 69-м году умер главный режиссёр Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, народный артист РФ, лауреат премии Правительства РФ, дважды лауреат премии "Золотая Маска" Кирилл Стрежнев, сообщает театр.

Кирилл Стрежнев – коренной петербуржец. В 1977 г. окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ныне – РГИСИ), курс Изакина Гриншпуна. Дипломный спектакль "Поздняя серенада" ставил под руководством Владимира Курочкина, после чего был приглашён в Свердловский театр музыкальной комедии в качестве режиссёра-постановщика. В 1981 г. вернулся в Ленинград, в Театр музыкальной комедии, которым в то время руководил Владимир Воробьёв. За четыре года работы осуществил три постановки и ряд постановок в театрах страны.

В 1986 г., без сожалений променяв Ленинград на Свердловск, принял предложение возглавить Свердловский театр музыкальной комедии, главным режиссёром которого оставался до последнего дня жизни. В списке постановок режиссёра Кирилла Стрежнева – 104 спектакля, из которых 59 – на сцене Свердловского театра музыкальной комедии, остальные – на сценах театров Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Ростова-на-Дону, Омска.