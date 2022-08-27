В МИД объяснили остановку выдачи загранпаспортов с 10-летним сроком действия

В МИД РФ остановили выдачу загранпаспортов со сроком действия в 10 лет.

"С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале консульского отдела МИД.

Оформление паспортов старого образца (сроком действия пять лет) продолжается без изменений в установленном порядке (в качестве первичного загранпаспорта, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного).